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ديالى.. حادث سير ينهي حياة لاعب كرة يد ووفاة مسؤول محلي بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-03T11:47:34+0000
ديالى.. حادث سير ينهي حياة لاعب كرة يد ووفاة مسؤول محلي بكورونا

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى اليوم الثلاثاء بمصرع لاعب كرة يد بحادث سير في أطراف بعقوبة، فيما قضى رئيس المجلس المحلي السابق لناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة جراء مضاعفات كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "لاعب نادي ديالى بكرة اليد طيف عامر توفي جراء حادث سير في أطراف مدينة بعقوبة"

واضاف" ان سبب الحادث اصطدام دراجته النارية بأحد المركبات ما سبب وفاته بالحال".

كما قال المصدر؛ إن رئيس مجلس ناحية بني سعد السابق عبد الرسول سعيد الحسيني توفي اليوم متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.

وأضاف أن الحسيني كان يعاني من مضاعفات امراض اخرى، فضلا عن إصابته بفيروس كورونا".

وشغل الحسيني منصب رئيس المجلس المحلي لناحية بني سعد منذ عام 2003 لغاية 2019 ابان حل مجالس المحافظات والمجالس المحلية على خلفية موجة الاحتجاجات آنذاك.

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