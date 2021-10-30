ديالى.. جسر إغاثي وإنساني من خانقين إلى نازحي المقدادية

شفق نيوز/ أطلق أهالي قضاء خانقين ضمن محافظة ديالى، يوم السبت، حملة إغاثة ومساعدات إنسانية لنازحي المقدادية الذين فروا من مناطقهم بسبب الأحداث والمجازر الدموية الأخيرة.

وقال منظم حملة الإغاثة، علي طالب، لوكالة شفق نيوز، إن "تنظيم الحملة وجمع مساعدات إنسانية مختلفة تمت بالاشتراك مع مجموعة من الخيّرين والمتطوعين في خانقين لنازحي المقدادية القاطنين في بعقوبة حالياً".

وأضاف طالب، أن "قافلة مساعدات تضم مواد غذائية وأفرشة ومستلزمات منزلية وملابس لجميع الأعمار انطلقت إلى بعقوبة لإغاثة النازحين، وتم توزيع المساعدات بالكامل ضمن موقف تضامني وإنساني وواجب وطني بعيدا عن المعايير القومية والطائفية والاعتبارات الأخرى".

وأوضح أن "ديالى تمثل تآخياً وتعايشاً عريقاً، وعلى الجميع التكاتف والتضامن حيال أي محن أو أزمات تطال أي بقعة من المحافظة".

وبسبب الأحداث والمجازر التي شهدتها قرى الرشاد ونهر الإمام جنوب غربي المقدادية، وما أعقبها من أعمال وحوادث انتقامية طائفية، نزحت أكثر من 350 أسرة من قرى المقدادية، هربا من مجازر جديدة.

ووزعت الحكومة العراقية مساعدات مالية للأسر النازحة، وضحايا المجازر الدموية، وفقا لوزارة الهجرة والمهجرين.