ديالى.. جرحى القوات الأمنية يحتجون ويحذرون من التلاعب بملف الأراضي (صور)

شفق نيوز- ديالى

تظاهر العشرات من جرحى القوات الأمنية في محافظة ديالى، يوم الاثنين، أمام مبنى مديرية بلدية بعقوبة، للمطالبة بتوزيع الأراضي المخصصة لهم، فيما حذر المتظاهرون من التلاعب بملف الأراضي من قبل أعضاء في مجلس المحافظة.

وقال ممثل الجرحى، خليل الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرة أمام بلدية بعقوبة تأتي للمطالبة بتوزيع استحقاق الجرحى من الأراضي في مقاطعة نهر الشيخ"، لافتاً إلى أن "الجرحى نظموا أكثر من تظاهرة للمطالبة بتوزيع الأراضي، لكن من دون استجابة من الجهات الحكومية".

وأضاف الشمري، أن "تظاهرة اليوم، جاءت بعد ورود معلومات عن تشكيل لجنة من مجلس المحافظة لتدقيق محضر التوزيع، رغم أن المحضر من مسؤولية البلدية والحكومة المحلية".

وأشار إلى أن "المتظاهرين لديهم مخاوف من حدوث تلاعب في الأراضي وإضافة أسماء غير مستحقة على حساب الجرحى"، مبيناً أن "المتظاهرين حذروا من أي تلاعب قد يحدث، وطالبوا بعدم تدخل أعضاء مجلس المحافظة في ملف أراضي الجرحى".

وتابع الشمري، قائلاً إن "الجرحى سيعقدون لقاءات مع الجهات الحكومية في المحافظة لحسم ملف الأراضي، وسيخرجون بتظاهرات أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم".