ديالى.. إجراءات اقتصادية وامنية لاحتواء أزمة الطحين "المخيفة"

شفق نيوز/ كشفت محافظة ديالى الجهات الحكومية عن سلسلة إجراءات لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار مادة الطحين والسيطرة على الارتفاع المخيف باسعارها في الأسواق المحلية.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله احمد الحيالي لوكالة شفق نيوز؛ ان "أسعار مادة الطحين ارتفعت بشكل مخيف في الأسواق المحلية وتجاوز سعر الكيس الواحد زنة 50 كغم أكثر من 40 الف دينار، وبزيادة أضعاف عن أسعاره المعتادة خلال الأشهر الماضية ما دفع أصحاب الأفران الى طلب رفع أسعار الخبز والصمون لمواجهة ارتفاع الأسعار وشحة الطحين في الأسواق".

وأضاف؛ أن "غياب دعم وزارة التجارة وعمليات تهريب وبيع الطحين الى خارج المحافظة وبأسعار عالية أحد أسباب شحته في الأسواق ما اضر كثيرا باصحاب الافران والمستهلك بشكل عام".

ولفت الحيالي الى "مخاطبة وزارة التجارة بدعم وتجهيز الافران وتم استحصال الموافقات المبدئية وبانتظار إجراءات التنفيذ للحد والسيطرة على الازمة ومنع تفاقمها".

وكشف قائممقام بعقوبة؛ عن خطة مشتركة مع الجهات الأمنية لمنع تهريب وخروج الطحين خارج المحافظة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين للاوامر والإجراءات الأمنية.

وتشهد ديالى منذ اشهر ارتفاعا كبيرا بأسعار مادة الطحين لأسباب متعددة أبرزها زيادة الطلب وعمليات التهريب وغياب إجراءات السيطرة الاقتصادية على الأسواق من قبل الجهات الحكومية والرقابية.