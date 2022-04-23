ديالى.. جدل بشأن هوية ضحايا مقبرة جماعية ومخاوف الانتقام تمنع كشف موقعها

شفق نيوز/ تباينت الأنباء والمعلومات في ديالى حيال المقبرة الجماعية التي كشف عنها في نهر ديالى وظهرت عبر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي والتي لم يحدد موقعها حتى الآن.

ناشطون تداولو انباءً عن وقوع المقبرة الجماعية على ضفاف نهر ديالى ضمن حدود بغداد جنوب غرب ديالى وفقا لمعلومات امنية.

لكن مصدر حكومي مختص رفض كشف اسمه لوكالة شفق نيوز؛ قال أن موقع المقبرة لم يحدد حتى الآن بالإضافة الى مقبرة أخرى في أطراف خان بني سعد جنوب غرب بعقوبة.

واكد المصدر؛ ان الأجهزة الأمنية والاستخبارية تواصل البحث عن الشخص الذي بث مقطع الفيديو عن المقبرة الجماعية الا ان رفض الحضور للاستدلال على موقعها لمخاوف انتقامية .

المصدر أوضح أن سبب المخاوف ان المقابر الجماعية مجهولة وعلى الاغلب تعود لضحايا مدنيين أعدمتهم مجاميع مسلحة مجهولة بعيدا عن داعش لأهداف طائفية وانتقامية.

وتابع أن "السلطات المختصة تواصل إجراءات التحري للوصول الى موقع المقابر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

واعلن مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى، في وقت سابق عبر شفق نيوز، فتح تحقيق وتنسيق واسع مع السلطات الأمنية للوصول الى مقبرة جماعية ظهرت على ضفاف النهر وتداولتها مواقع التواصل دون الاستدلال الى موقعها.

وأكد المجمعي، "فتح تنسيق مع السلطات الأمنية للوصول الى مصدر الفيديو واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح ونبش المقابر الجماعية وفق الضوابط القانونية المعتمدة".

وخلفت أحداث الحرب مع تنظيمي القاعدة وداعش عشرات المقابر الجماعية لم يكتشف الكثير منها لاسباب امنية او غياب عمليات البحث والتحري.

واعتمدت الحكومة العراقية عام 2015 إجراءات جديدة للتعامل مع المقابر الجماعية وفق ضوابط تنسيقية بين السلطة القضائية ومؤسسة الشهداء وحقوق الإنسان والصحة والدوائر الأمنية.