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ديالى تؤكد خلوها من أُسر القاعدة وداعش: هربت لهذه المحافظات

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-08T11:05:35+0000
ديالى تؤكد خلوها من أُسر القاعدة وداعش: هربت لهذه المحافظات

شفق نيوز/ اكد مصدر حكومي في ديالى، اليوم الاحد، خلو المحافظة من أُسر تنظيمي القاعدة وداعش، مشيرا الى أنها نزحت الى محافظات اخرى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى كانت تضم عشرات الأُسر لتنظيم القاعدة في المناطق والقرى الساخنة"، مبينا أن "هذه الأُسر زوجت بناتها لعناصر القاعدة تحت التهديد والإكراه آنذاك".

واضاف، ان "ديالى كانت تحوي 55 طفلا من اطفال القاعدة ولا يملكون أي هويات ثبوتية بسبب فرار أو قتل آبائهم ومنع إصدار اي هويات احوال مدنية وفقا لقرارات امنية مادفع والأسر والأطفال إلى النزوح للمحافظات السنية الاخرى".

وعن عوائل داعش في ديالى اوضح المصدر، "بعد 2014 وحروب التحرير جميع الأُسر هربت متخفية الى مخيمات النزوح في ديالى والى المحافظات الغربية حسب البيئة التي تلائمها وتبعد عنها اعين الملاحقة الامنية".

واكد عدم "وجود أي عوائل لداعش في عموم مناطق ديالى منذ سنوات عدة هربا من الملاحقة والمساءلة القانونية".

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