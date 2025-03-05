ديالى تُشكِّلُ 6 لجان لمراقبة الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بالاسعار

شفق نيوز/ كشفت قيادة شرطة ديالى، اليوم الأربعاء، عن تشكيل 6 لجان رقابية لمتابعة الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة ديالى العميد هيثم الشمري لشفق نيوز، إن "اللجان الست تضم فرقاً من الرقابة وقوات مكافحة الجريمة الاقتصادية، وقد باشرت بإجراء جولات ميدانية في أسواق بمختلف مناطق وأقضية محافظة ديالى لمتابعة أسعار البضائع والمواد الغذائية ومحاسبة التجار وأصحاب المحال المتلاعبين بها، او من يحاول رفعها مستغلا الإقبال على الشراء".

وأضاف، أن "الفرق الرقابية لديها معرفة بأسعار المواد في الأسواق باعتبار جولاتها مستمرة حتى قبل شهر رمضان، وفي حال أشّرت ارتفاعا في أي منها، فإنها ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق التاجر او صاحب مركز التسوق المتهم برفعها".

وشهدت الاسواق في بعض المحافظات إرتفاعاً ملحوظاً في الأسعار مع حلول شهر رمضان، وهو ما يحدث كل عام، مما يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، خاصة من اصحاب ذوي الدخل المحدود.

ويشمل هذا الغلاء المواد الغذائية الأساسية، مثل: اللحوم، والخضروات، ومواد اساسية اخرى، وسط تذمر شعبي ومطالبات بضبط الاسعار في الأسواق.