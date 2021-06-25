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ديالى تؤشر إقبالا ملحوظا على لقاحات كورونا وتحذر من التراخي الوقائي

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-25T10:22:57+0000
ديالى تؤشر إقبالا ملحوظا على لقاحات كورونا وتحذر من التراخي الوقائي

شفق نيوز/ أشرت محافظة ديالى يوم الجمعة تزايد الإقبال على لقاحات كورونا بشكل ملحوظ فيما حذرت من التراخي حيال الإجراءات الوقائية.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى الدكتور نبيل فاضل لوكالة شفق نيوز" ان عدد المتعاطين للقاح كورونا في ديالى تجاوز 26 ألف شخص- عدد سكان المحافظة يتجاوز 1.6 مليون- وهي نسبة بعيدة عن مستوى الطموح والتحدي الوبائي، الا ان الاقبال نحو اللقاحات في تزايد مستمر، داعيا المؤسسات الإعلامية والدينية الى اطلاق حملات تثقيف وتوعية للحث على تعاطي لقاح كورونا لمواجهة الوباء.

واكد فاضل أن لقاح فايزر يعد الاكثر اقبالا عليه في المحافظة، وهو متوفر في المراكز الصحية وعدم اقتصاره على منافذ معينة لمنح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتعاطي اللقاح ومواجهة تجدد موجات وباء كورونا.

واستدرك "اللقاح ليس السبيل الوحيد لمواجهة كورونا بل الالتزام بالتدابير الوقائية الضرورية في ظل تزايد الإصابات في ديالى وعموم المحافظات وتوقعات بموجة ثالثة من كورونا تضرب العالم".

وحذرت وزارة الصحة العراقية، أمس الخميس، من موجة ثالثة لفيروس كورونا قد تكون أشد وطأة من الموجتين السابقتين، داعية إلى التقيد بالإجراءات الوقائية.

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