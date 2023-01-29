ديالى تؤشر أسباب تدني الكهرباء ..توقف الخط الإيراني وتجهيز لا يلبي ربع الحاجة الفعلية

شفق نيوز/ عزت محافظة ديالى، يوم الأحد، اسباب تدني إمداد الكهرباء إلى توقف الخط الإيراني الناقل للطاقة، وقلة حصة المحافظة مقارنة بحاجتها الفعلية.

وقال مصدر مسؤول في كهرباء ديالى لم يكشف اسمه بسبب منعه من الإدلاء بالتصريحات الاعلامية، لوكالة شفق نيوز، ان حصة ديالى المجهزة من منظومة شبكة الكهرباء الوطنية حاليا لا تتجاوز 400 ميغاواط فيما تحتاج المحافظة الى 800 ميغاواط لتجهيز 12 ساعة يوميا.

وتابع بالقول إن حصة المحافظة من المنظومة الوطنية لا تلبي ربع احتياجات المحافظة التي تتجاوز 1600 ميغاواط للوصول الى معدل تجهيز تام او شبه تام، مشيرا الى توقف الخط الايراني منذ أكثر من شهر بسبب الاجواء المناخية الاستثنائية في إيران وعدم وجود فائض للطاقة في عموم المناطق الايرانية.

ورهن المصدر عودة الخط الايراني بتفاهمات الحكومة الاتحادية، ووزارة الكهرباء مع الجانب الايراني لاعادة الخط الى العمل وزيادة حصة ديالى ومعالجة جانب كبير من نقص التيار الكهربائي.

ويبلغ معدل التجهيز الكهربائي في ديالى منذ اكثر من شهر 8-10 ساعات يوميا بسبب توقف الخط الايراني ومشاكل المنظومة الوطنية الى جانب مشاكل الغاز الايراني المغذي لمحطات التوليد في البلاد.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط اضافة الى خط سربيل زهاب - خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 150 ميغاواط، فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 900 ميغاواط من التيار الكهربائي.

ويشكو سكان ديالى من رداءة وضعف الخط الايراني منذ انشائه بعد سقوط النظام السابق وسط مطالبات بالاستغناء عنه والاعتماد على الموارد والمقومات الوفيرة مؤكدين أن الخط الإيراني لا يلبي ربع احتياجات المحافظة ويشهد توقفا وتذبذبا بشكل مستمر.