ديالى تؤشر اقبالاً ضعيفا على لقاحات كورونا وتحذر من مرحلة وبائية صعبة

شفق نيوز/ اشرت محافظة ديالى، يوم الثلاثاء إقبالا ضعيفا على تلقي لقاحات كورونا فيما دعت المواطنين الى الاسراع لمراكز التلقيح لمواجهة مرحلة وبائية صعبة بسبب الازدياد المضطرد لأعداد الإصابات.

وقال مدير الصحة العامة في ديالى نبيل فاضل لوكالة شفق نيوز، ان نسب الإقبال على اللقاحات الخاصة بكورونا ضعيفة جدا على الرغم من الازدياد باعداد الاصابات خلال الايام الاخيرة.

ودعا فاضل المواطنين والمؤسسات المجتمعية والدينية والمدنية الى توعية المواطن بخطر كورونا والمرحلة الصعبة القادمة في ظل ارتفاع إصابات كورونا والتي سجلت اعلى مستوى خلال الاسبوع الحالي منذ ظهور الوباء في المحافظة العام الماضي.

وأكد فاضل أن اللقاحات متوفرة في 29 مركزا في المحافظة "سينوفارم الصيني واسترازينيكا البريطاني" وهي لقاحات فعالة ومن مناشئ عالمية رصينة أثبتت نجاحها دون اي مخاطر او عوارض صحية مشيرا إلى ان بإمكان المواطن الحصول على اللقاحات عبر التسجيل في المنصة الالكترونية او مراجعة المراكز الصحية في المحافظة.

وتسلم العراق مطلع آذار الماضي 50 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، هدية من الحكومة الصينية، على أن يتسلم العراق دفعات أخرى مدفوعة الثمن".

فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية مطلع العام الحالي عن اتفاق مبدئي على استيراد 8 ملايين جرعة أخرى من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" عبر منصة "كوفاكس"، وستصل على مراحل بدءاً من أبريل/ نيسان الجاري.

وفي الشأن ذاته اعلن فاضل تسجيل اعلى إصابات بكورونا اليوم إذ بلغت 440 اصابة وهو الاعلى منذ ظهور الوباء في اذار 2020

يذكر ان عدد الاصابات التراكمية في ديالى بلغ 31053 فيما بلغت حالات الشفاء 28683 حالة و296 حالة وفاة.