ديالى تُبشر بموسم مثمر: الأمطار أمنت احتياجات الصيف بالكامل

شفق نيوز/ كشف مدير الموارد المائية في محافظة ديالى مهند المعموري، يوم الأحد، عن تأمين مياه الشرب والسقي للصيف المقبل بشكل كامل بعد موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وقال المعموري لوكالة شفق نيوز، إن "موجة الأمطار خلال الساعات الماضية كانت بواقع 48 ملم في سائر مناطق محافظة ديالى وتعتبر رية كاملة للخطة الزراعية الحالية التي تتجاوز 300 ألف دونم للمحاصيل وأهمها الحنطة".

وأضاف أن "الأراضي الزراعية تحتاج الى رية أخيرة فقط، يكون موعدها بين 25 آذار/مارس و25 نيسان/ أبريل".

وتابع أن "غزارة الأمطار ساعدتنا بتخفيض التصاريف والإطلاقات من السدود الخزنية وعززت خزيننا المائي فيها، وأبرزها بحيرة حمرين التي بلغ خزينها أكثر من 60 ‎%‎ من طاقتها الاستيعابية البالغة أكثر من مليارين متر مكعب".

وأكد المعموري، أن "الخزين المائي حاليا في ديالى يؤمن احتياجات الصيف المقبل بالكامل من حيث مياه الشرب وسقي البساتين"، داعيا المزارعين الى "عدم الاسراف بالمياه وترشيدها والاعتماد على طرق الري الحديثة والاستفادة من مميزاتها".

يُذكر أن ديالى شهدت خلال الساعات الماضية موجة أمطار غزيرة، تركزت في المناطق الشرقية والشمالية والغربية، ما أدى إلى تدفق سيول كبيرة نحو بحيرة حمرين.