ديالى: توقف 70% من المشاريع بسبب نقص التمويل.. وديوننا على بغداد تتجاوز 200 مليار

شفق نيوز - ديالى

كشف نائب محافظ ديالى حسن محمد الجبوري، يوم الأحد، عن توقف وتلكؤ 70% من المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة بفعل نقص التمويل، مشيراً إلى تجاوز مبالغ التمويل التي بذمة الحكومة الاتحادية حاجز 200 مليار دينار.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "نقص التمويل وعدم إقرار الموازنة أثرا بشكل سلبي على المشاريع في المحافظة كافة، وخاصة التي تتعلق بالبنى التحتية، حيث تقدر المشاريع المتوقفة حالياً في ديالى بنحو 70% بسبب التمويل والعجز المالي".

وأضاف أن "واردات المنافذ الحدودية لم يصلنا منها حتى ولو 1000 دينار وذلك منذ تموز 2025 وإلى الآن، حيث كانت الحكومة المحلية تنفذ بعض المشاريع من واردات المنافذ لكنها اليوم غير متوفرة أيضاً"، مؤكداً أن "الديون الخاصة بمحافظة ديالى التي بذمة الحكومة الاتحادية تبلغ أكثر من 200 مليار دينار".

وأشار نائب المحافظ إلى أن "نقص التمويل أثر حتى على مشاريع الطاقة الكهربائية، ولاسيما أن هناك خطة لإنشاء 3 مشاريع لإنتاج الكهرباء من خلال منظومات الطاقة الشمسية متوقف البدء بها على إكمال الإجراءات والتمويل".