ديالى.. توقف كهرباء خط ميرساد الإيراني دون معرفة الأسباب

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، يوم الجمعة، بتوقف خط ميرساد الإيراني المجهز لمناطق محافظة ديالى بالكهرباء، بشكل مفاجئ دون معرفة الأسباب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خط الطاقة ميرساد المجهز لمناطق محافظة ديالى بالتيار الكهربائي، توقف من مصدره دون معرفة الأسباب".

ولفت إلى أن "توقف الخط الذي يغذي محافظة ديالى بنحو 400 ميغاواط وحال استمراره، سيسهم بتراجع ساعات التجهيز في مناطق متفرقة من المحافظة".

وبين المصدر أن "التجهيز بالطاقة الكهربائية، قبل توقف الخط، كان لمدة ساعة ونصف تشغيل، مقابل ساعتين ونصف إطفاء، وانقطاع الخط سيسهم بزيادة ساعات الانقطاع للمناطق التي تعتمد عليه".

وكان مصدر حكومي مطلع، قد أفاد لوكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء 8 كانون الثاني/يناير الحالي، بعودة خط ميرساد الإيراني المجهز لمناطق محافظة ديالى بالكهرباء للخدمة ولكن بصورة تدريجية.

يشار إلى أن خط ميرساد ديالى الإيراني قد توقف عن الخدمة قبل نحو شهرين وهو ما أدى إلى تراجع ساعات التجهيز في عدة مناطق ضمن محافظة ديالى.