ديالى توقف عمل "محطات أوزان الحمولات" وتوزع قطع اراضٍ للشرائح كافة

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة ديالى، يوم الأربعاء، إيقاف عمل "محطات أوزان الحمولات" بعد شكاوى من قبل سائقين وردت للسلطات.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس ديالى صوت على ايقاف عمل شركة محطات أوزان الحمولات على طرق المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشاكل في المشروع بناءً على شكاوى سائقين بوجود مخالفات واشكالات".

كما صوت مجلس ديالى بحسب المصدر، على "الزام الحكومة المحلية بتوزيع قطع اراضي لكافة الشرائح المستحقة بضمنها الكوادر التربوية".