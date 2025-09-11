ديالى.. توضيح رسمي بشأن "خنازير نافقة" داخل مشروع ماء

شفق نيوز- ديالى

نفت مديرية ماء ديالى، يوم الخميس، وجود حيوانات نافقة داخل الخزان الرئيس لمشروع ماء كنعان بالمحافظة.

وأكدت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المعلومات المتداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص باطلة وعارية عن الصحة تماماً".

وأشارت إلى أن "الحيوان النافق كان في مجرى النهر ويبعد مسافة 3 كم عن المشروع، وليس داخل الخزان كما روج له بشكل تضليلي، وتم إشعار مديرية الموارد المائية / شعبة كنعان لرفع الحيوان النافق من النهر، باعتبار أن ذلك يقع ضمن مهامها المباشرة".

وأوضحت أن "مياه الشرب المنتجة تخضع وبشكل دوري إلى فحوصات دقيقة من قبل لجان مشتركة من دائرتي الصحة والبيئة، ولم تسجل أي حالة تلوث إطلاقاً، كما أن إجراءات التعقيم قائمة على مدار الساعة لضمان وصول مياه شرب آمنة للمواطنين".

وحملت المديرية "الجهات المروجة لهذه الأكاذيب المسؤولية القانونية كاملة"، معلنة أنها "ستقيم دعوى قضائية بحق الصفحة التي نشرت هذا الخبر المضلل بهدف التشهير والإساءة المتعمدة إلى المديرية وإثارة الرأي العام دون سند أو دليل".

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولاً صوراً لـ"خنزير ميت" مرفقة بنص: "العثور على خنازير نافقة داخل الخزان الرئيسي لمياه ناحية كنعان في ديالى".