ديالى توضح حقيقة "التحذيرات" وإفراغ خزين بحيرة حمرين

شفق نيوز/ كشف مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري، يوم الأربعاء، حقيقة إفراغ خزين بحيرة حمرين من المياه.

وقال المعموري لوكالة شفق نيوز، إن "التحذيرات التي أطلقتها مديريتنا للساكنين في حوض نهر ديالى الهدف منها رفع التجاوزات على النهر ومنع التجاوز على ضفافه عند تراجع مناسيب المياه، وليس إفراغ بحيرة حمرين وإطلاق مياهها صوب النهر".

وأضاف المعموري أن "بحيرة حمرين لم تمتلئ، ومايزال الفراغ الخزني متوفرا فيها، ولذلك لا يمكن إفراغها"، لافتا الى ان"مياه الشرب والسقي مؤمنة ولا توجد مخاوف من الصيف المقبل".

وبعد إطلاق تلك التحذيرات، بحسب وثيقة متداولة، أعرب ساكنون عن تخوفهم من تداعيات إفراغ بحيرة حمرين من المياه.