ديالى "تودع " الكوليرا دون خسائر بشرية وتحدد أسباب الانتشار

شفق نيوز/ اعلنت محافظة ديالى، اليوم السبت، تطويق وتوديع خطر مرض الكوليرا بإجراءات وقائية وعلاجية محكمة الى جانب العوامل المناخية، فيما حددت أسباب انتشارها سابقاً في المحافظة.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى لقمان ادريس البياتي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "ديالى سجلت 3 اصابات في مناطق خانقين وجلولاء رافقتها أكثر من 20 حالة اشتباه، وتمت معالجة الاصابات وتأكيد خلو حالات الاشتباه من الإصابات المؤكدة".

وأضاف أن "أسباب الإصابات المؤشرة تأتي بسبب الاعتماد على مياه الآبار إلى جانب حالات التلوث وارتفاع درجات الحرارة، فيما تلاشت الإصابات وتوقفت مع إنحفاض درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس".

واكد البياتي ان "صحة ديالى وبالتنسيق مع الحكومة المحلية استبقت خطر الكوليرا بإجراءات وقائية واستباقية بخطط ناجحة عززتها توفر وإقرار الموازنة لتأمين المحاليل والأدوية اللازمة لمكافحة الكوليرا".

والكوليرا أو الكُلِرَة أو الهَيْضَة، والتي تعرف أحيانا باسم الكوليرا الآسيوية أو الكوليرا الوبائية، هي من الأمراض المعوية المُعدية التي تُسببها سلالات جرثوم ضمة الكوليرا المنتجة للذيفان المعوي. وتنتقل الجرثومة إلى البشر عن طريق تناول طعام أو شرب مياه ملوثة ببكتيريا ضمة الكوليرا من مرضى كوليرا آخرين.