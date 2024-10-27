ديالى.. تواصل الاحتجاجات على اختيار رؤساء الوحدات الإدارية (صور)

شفق نيوز/ اتسعت رقعة الاحتجاجات على اختيار رؤساء الوحدات الإدارية في ديالى، يوم الأحد، لتشمل ست مناطق بعدما التحق أهالي ناحيتين بمن سبقهم من أهالي النواحي خلال الأيام الماضية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من أهالي ناحية هبهب شمال غربي ديالى نظموا بوقفة احتجاجية اليوم ضد قرار مجلس المحافظة باختيار مدير للناحية من خارج سكانها.

وأضاف أن أهالي ناحية السعدية شمال شرقي ديالى خرجوا بتظاهرة أيضاً للمطالبة بأن يكون مدير الناحية من أهالي السعدية وحوض حمرين حصراً.

وأشار مراسلنا إلى أن المحتجين يرفضون طريقة تقاسم وتوزيع المناصب الحكومية وفق المحاصصة السياسية والعائلية، وسط مطالبات بأن يكون تعيين رؤساء الوحدات الإدارية وفق المهنية والكفاءة.

وكان مجلس محافظة ديالى قد صوّت، فجر الخميس 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، خلال جلسة طارئة على رؤساء جدد للوحدات الإدارية، بحضور 10 أعضاء من أصل 15 عضواً، فيما تم تأجيل حسم عدد من المناصب إلى جلسات أخرى لوجود خلافات حولها.

وبعد ساعات من الجلسة الطارئة، تظاهر عشرات الأشخاص، وقطعوا طريقاً رئيسياً في ديالى صباح يوم الخميس، احتجاجاً على تنصيب مدير ناحية، خلال اجتماع لمجلس المحافظة عقد فجراً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدداً من اهالي ناحية محمد السكران قطعوا الطريق الرابط بين بغداد-ديالى جنوب غربي المحافظة، احتجاجاً على تنصيب مدير جديد للناحية وفق المحاصصة.

وبعد تظاهرة أهالي ناحية محمد السكران، باشر مواطنون في وحدتين إداريتين بديالى يوم الجمعة الماضي، بنصب سرادق الاحتجاج على تصويت مجلس المحافظة على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية واستبدالهم بآخرين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مواطنين في ناحية قره تبة شمال شرقي ديالى، باشروا بنصب سرادق أمام مبنى مديرية الناحية احتجاجاً على تغيير مدير الناحية.

وأضاف أن ناحية بني سعد جنوب غربي ديالى، هي الأخرى تم نصب سرادق اعتصام فيها، رفضاً لاختيار رؤساء الوحدات الإدارية وفقاً لنظام المحاصصة السياسية والعائلية، بحسب وصف المحتجين.

ويوم أمس السبت، تظاهر العشرات من أهالي ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى، احتجاجاً على قرار تنصيب مدير جديد للناحية، خلال اجتماع لمجلس المحافظة عُقد في ساعة متقدمة من ليل الأربعاء الماضي واستمر حتى فجر الخميس.