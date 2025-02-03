ديالى تنهي يومها بمصرع 3 أطفال وشاب بحوادث غرق وسير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الاثنين، بتسجيل 4 حوادث متفرقة راح ضحيتها 3 أطفال وشاب في مناطق مختلفة بالمحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "طفلة بعمر 3 سنوات لقيت مصرعها بعد سقوطها في مبزل بمنطقة الحديد قرب بعقوبة، فيما لقي طفل بعمر عامين مصرعه غرقاً كذلك جراء سقوطه بحوض ماء في أطراف ناحية العظيم شمال غربي ديالى".

وأضاف، أن "طفلاً ثالثاً بعمر عام واحد لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس في منطقة المفرق ببعقوبة، كما لقي شاب عشريني مصرعه بحادث سير في ناحية العظيم".

وأشار الى أن "جثث الضحايا نقلت الى الطب العدلي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الحوادث التي من بينها توقيف شخص دهس الطفل في منطقة المفرق".