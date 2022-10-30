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ديالى تنهي معضلة 1000 طالب جامعي و112 تدريسي وموظف

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-30T12:31:04+0000
ديالى تنهي معضلة 1000 طالب جامعي و112 تدريسي وموظف

شفق نيوز/ اكد النائب عن محافظة ديالى صلاح زيني التميمي، اليوم الأحد، انتهاء أزمة كلية التربية في قضاء المقدادية، شمال شرق بعقوبة، مركز المحافظة، مشيراً إلى إنقاذ مصير 100 طالب جامعي وأكثر من 100 موظف وتدريسي من مشاكل "متشعبة".

وقال زيني لوكالة شفق نيوز، إن وزارة التربية  وافقت على التعاقد مع كلية التربية (المقداد) لإستئجار جزء من  بناية اعدادية صناعة المقدادية حفاظا على مستقبل 1000 طالب جامعي و112 تدريسي وموظف ضمن ملاك الجامعة لحين استكمال بناية الكلية في قضاء المقدادية.

وأضاف، أن التربية وافقت بعد مخاطبات طويلة واستجابة  لمطالب الطلبة والملاكات الجامعية باعتبار كلية المقداد معلم تربوي يستوعب الطلبة ويجنبهم متاعب مادية واجتماعية  دعما لمعالم العلم والمعرفة.

ونشبت أزمة كلية التربية في الربع الأول من العام الحالي بسبب عدم وجود بناية خاصة بالكلية، ما  دفع إدارة الجامعة إلى طرح حلول نقلها الى بعقوبة، فيما أكدت مصادر مسؤولة ان العمل جار لإنشاء بناية خاصة للكلية وحل الازمة بشكل نهائي حفاظا على مستقبل الطلبة وما تمثله كلية المقداد من معلم علمي كبير لاهالي المقدادية.

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