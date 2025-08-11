ديالى تنفي تقريرا صحفياً: لا أزمة مياه.. و70% إشاعة لا أساس لها

شفق نيوز- ديالى

نفت مديرية ماء ديالى، يوم الاثنين، وجود أزمة للمياه في المحافظة، مؤكدة أن الادعاءات بأن 70% من مناطق المحافظة بلا مياه، لا تستند لأي بيانات رسمية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اطلعنا على تقرير تلفزيوني حول أزمة مياه الشرب في ديالى، والذي تضمن أرقاماً غير دقيقة وادعاءً بأن 70% من مناطق المحافظة بلا مياه، وهي نسبة لا تستند لأي بيانات رسمية".

واضافت: "نسأل المراسل، على أي أساس بُنيت هذه النسبة؟ هل أجري مسح ميداني شامل، أم تم تصوير مشاهد محدودة في منطقة الشهيد وضاح وتعميمها على المحافظة؟، والحقيقة أن المنطقة تنعم بالمياه بشكل طبيعي، باستثناء ثلاثة أفرع تتأخر الخدمة فيها نسبياً بسبب ضغط الشبكة، وهو أمر جارٍ معالجته".

وأشارت إلى أن "التقرير تجاهل عرض إفادة المسؤول المحلي الذي شرح أسباب المشكلة أمام الكاميرا، ما يعكس انتقائية في الطرح"، مؤكدة ان "غالبية مناطق ديالى تزود بالمياه على مدار الساعة أو وفق جداول منتظمة، مع وجود بعض الانخفاض بسبب شح الإطلاقات المائية من المنبع، وهي أزمة عامة في العراق".

وتابعت المديرية: "رغم التحديات من انقطاع الكهرباء وارتفاع الحرارة، تواصل كوادرنا العمل لتشغيل المشاريع وضمان وصول المياه للمواطنين، مع معالجة الأعطال فوراً، ونرفض بث معلومات مضللة تزرع القلق بين المواطنين"، داعية "القنوات الفضائية للعودة للمصادر الرسمية قبل نشر أرقام واتهامات".