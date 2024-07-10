ديالى تنضم إلى المحافظات التسع وتعطل الدوام غداً

شفق نيوز/ أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، مساء اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في جميع دوائر المحافظة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التميمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة الحكومية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين والموظفين في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها المحافظة.

وفي وقت سابق اليوم، قررت الحكومات المحلية في محافظات المثنى، وذي قار، وواسط، ونينوى، وبابل، والنجف، والبصرة، وميسان، والديوانية، تعطيل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة غداً لتصل إلى 50 درجة مئوية.