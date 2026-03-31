ديالى تنصب كاميرات حرارية لمنع إطلاق المسيرات والصواريخ

شفق نيوز- ديالى

أعلن محافظ ديالى عدنان الشمري، يوم الثلاثاء، نصب كاميرات حرارية ونشر مفارز أمنية في المناطق النائية بالمحافظة لمنع إطلاق المسيرات والصواريخ من أراضيها.

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي رداً على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز بشأن إجراءات الانتشار الأمني في ظل التطورات، إنه "تم وضع خطة لنصب كاميرات حرارية في المناطق النائية ونصب مفارز أمنية باعتبار أراضي المحافظة شاسعة ولا يمكن نشر قوات أمنية في كل المناطق".

وأضاف أن "نصبنا كاميرات حرارية في هذه المناطق وخاصة في الصحاري بين واسط وديالى للسيطرة عليها"، لافتاً إلى أن "المحافظة شهدت حوادث في البداية لكن الآن القوات الأمنية تسيطر على الموقف".

وأكد أن "المحافظة جزء في الحرب باعتبارها مجاورة لإيران لكننا حاولنا من البداية إلى الآن الابتعاد عن هذه الحرب ولا نكون طرفاً فيها"، مبيناً أن "موقفنا كبلد مسلم هو داعم لإيران وندد بالحرب ضدها ونتمنى أن تنتهي بأسرع وقت ممكن".