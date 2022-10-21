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ديالى تنجز 90% من مشروع تأهيل طريق حيوي بين بلدتين

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-21T16:02:15+0000
ديالى تنجز 90% من مشروع تأهيل طريق حيوي بين بلدتين

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الجمعة، إنجاز 90% من مشروع إعادة تأهيل طريق حيوي يربط قضاءي بعقوبة والخالص وبمواصفات فنية عالية.

وقال مدير طرق وجسور ديالى هاني غازي العزاوي لوكالة شفق نيوز ان "محافظة ديالى أنجزت، وضمن ميزانية تنمية الأقاليم، 90% من مشروع إعادة تأهيل طريق الخالص – بعقوبة وبطول 20 كيلومترا وبمواصفات فنية عالية وباشراف دائرته".

وبين غازي ان "اعمال التأهيل تضمنت اكساء وتخطيط وجزرات وسطية جديدة بانتظار استكمال مراحل العمل المتبقية التي تشمل وضع علامات مرورية وتحذيرية واكتاف لتسهيل انسيابية الحركة المرورية وتفادي الحوادث والاختناقات".

يذكر ان طريق بعقوبة - الخالص تعرض لأضرار كبيرة تسببت بحوادث مرورية كثيرة خلفت ضحايا ومصابين.

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