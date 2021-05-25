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ديالى تنجز 75% من حملات الحصاد دون حوادث "تخريبية"

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-25T09:07:58+0000
ديالى تنجز 75% من حملات الحصاد دون حوادث "تخريبية"

شفق نيوز/ اعلنت مديرية زراعة ديالى، اليوم الأحد، إنجاز 75% من حملات الحصاد في المحافظة دون أي حوادث تخريبية أو حرائق مفتعلة.

وقال مدير الدائرة حسين خضير العزاوي لوكالة شفق نيوز؛ ان "خطة الحصاد تسير بانتظام وانسيابية عالية دون اي حوادث تخريبية أو حرائق خلال الموسم الجاري، بفعل خطط وجهود القوات الامنية وتعاون المزارعين معها".

وأكد العزاوي "إنجاز 75% من حملات الحصاد والتسويق وبلغت مساحة الأراضي المحصودة حتى الآن 230 ألف دونم من اجمالي ٤٧٢٤٠٧ الف دونم خصصت للخطة الشتوية للموسم الحالي، وبواقع انتاجي بلغ نحو 130 ألف دونم حتى الآن".

واشار الى "تخصيص 5 مراكز لاستلام الحنطة في بلدروز وبني سعد وبعقوبة وبناكر بعقوبة، الى جانب عمليات تسويق الى الاسواق الاهلية من قبل بعض المزارعين".

ورجح مدير زراعة ديالى؛ "انتاج اكثر من 250 ألف طن من الحنطة خلال الموسم الحالي، بعد خفض مساحة الخطة الشتوية بنسبة 35 % بسبب الموقف المائي وتأمين المياه للمساحات المشمولة بالخطة الشتوية"، مبينا أن "التخفيض شمل المزارعين المتجاوزين على الخطة الزراعية المحددة".

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