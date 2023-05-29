ديالى تنجز 40% من حملة الحصاد خلال شهر وتكشف أضرار الحرائق

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى، اليوم الاثنين، عن انجاز 40% من حملة الحصاد، فيما كشف المساحات التالفة جراء الحرائق.

وقال مدير زراعة ديالى اياد ذياب الجبوري لوكالة شفق نيوز ان "إجمالي المساحات المحصودة بلغ نحو 150 ألف دونم من إجمالي 385 الفاً من المساحات المقررة داخل وخارج الخطة الزراعية".

وأشار الجبوري إلى أن "مساحة الأراضي التالفة من الخطة الشتوية جراء الحرائق بلغت 308 دونمات".

يذكر أن حملة الحصاد لمحصول القمح في ديالى انطلقت في التاسع والعشرين من نيسان الماضي ضمن خطط امنية وخدمية محكمة بمشاركة عدة دوائر خدمية.