ديالى تنجز أكثر من 82% من التحديث البايومتري لبيانات الناخبين

شفق نيوز/ اكد مكتب ديالى الانتخابي، يوم الخميس، احتلاله المرتبة الأولى في التحديث البايومتري على مستوى العراق وبنسبة انجاز بلغت 82,5%، فيما اشار الى تحديث بيانات أكثر من 200 نازح في ديالى من محافظات اخرى.

وقال مدير المكتب علي كريم لوكالة شفق نيوز؛ ان فرق ومراكز تحديث بيانات الناخبين في ديالى تصدرت نتائج التحديث بين المحافظات بفعل التعاون والتنسيق الكبير بين المفوضية والمؤسسات الحكومية والمواطنين من جهة اخرى.

وكشف كريم عن تحديث بيانات 220 نازحا وافدا إلى ديالى من المحافظات الأخرى، وسيصوتون ضمن مراكز ديالى الانتخابية وحسب الرقعة الجغرافية لوجودهم.

واشار كريم الى تهيئة 483 مركز اقتراع خلال الانتخابات القادمة التي سيتنافس فيها 186 مرشحا، في احصائية اولية وبانتظار المصادقة على المرشحين بعد تدقيق سجلاتهم الجنائية وشهاداتهم الدراسية وسلامة موقفهم من المساءلة والعدالة.

وأوضح مدير مكتب انتخابات ديالى؛ ان عدد الناخبين المشمولين بعملية الاقتراع خلال الانتخابات النيابية القادمة سيبلغ 1146336 ناخباً.

وحدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ شهر تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة وسط سجالات وتجاذبات سياسية وشعبية الى جانب التحديات الاقتصادية والمالية التي ستواجه الانتخابات.