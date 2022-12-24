ديالى تنتعش.. الأمطار تنقذ الخطط الشتوية وتحيي حمرين "المحتضرة"

شفق نيوز/ أكدت محافظة ديالى، يوم السبت، أن الأمطار الغزيرة وفرت إيرادات مائية وفيرة وانقذت ثلثي مراحل الخطة الزراعية الشتوية إلى جانب إحياء بحيرة حمرين المحتضرة منذ ثلاث مواسم.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند على المعموري لوكالة شفق نيوز، إن المحافظة سجلت معدل أمطار جيد بلغ 40 ملم، مبينا أن أعلى معدل سجل في ناحية بني سعد وأقل معدل في ناحية قزانية.

وأشار إلى أن الأمطار عززت مياه الأنهار والجداول وانجزت الرية الثانية للخطة الشتوية وهو إنقاذ مائي لثلثي الخطة الشتوية، مؤكدا ارتفاع منسوب بحيرة حمرين واحيائها من جديد بعد جفاف وانحسار دام لثلاث أعوام.

ولفت مدير الموارد المائية إلى توجيه مياه الأمطار والسيول نحو نهري دجلة وديالى والاستفادة منها للأغراض المختلفة.

وفي ناحيتي قزانية ومندلي شرق ديالى، سجلت معدلات أمطار متوسطة مقارنة بالمناطق الأخرى بحسب مدير ناحية قزانية مازن اكرم.

وذكر اكرم لوكالة شفق نيوز، أن الأمطار هي الأعلى منذ عامين رغم أنها متوسطة وملئت الجداول الاروائية، مستدركا "لا زالت السيول المتوقعة غائبة من الجانب الإيراني والمناطق الحدودية رغم نحدار موجات وكميات قليلة في وادي النفط الحدودي مع إيران.

ورجح اكرم تدفق سيول حدودية بحسب المعطيات المناخية والميدانية لخريطة الأمطار.

وتعد موجات الأمطار الغزيرة المتساقطة في ديالى والمحافظات هي الأعلى منذ عامين بعد مواسم جفاف وشح مياه قاحلة تسببت بإلغاء الخطط الزراعية ومشاكل عطش ضربت أغلب الوحدات الإدارية.