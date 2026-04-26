ديالى تمنع السباحة في "الصدور" وتحدد ساعات لغلقها

شفق نيوز- ديالى

أصدر قائممقام قضاء المقدادية في محافظة ديالى، زيد إبراهيم، يوم الأحد، توجيهات عدة بشأن منطقة الصدور السياحية، من بينها ساعات غلق ومنع السباحة.

وجاء في كتاب للقائممقامية وورد لوكالة شفق نيوز: لغرض تنظيم العمل في منطقة الصدور وضفاف ديالى والحفاظ عليها وتوفير بيئة ملائمة ومريحة، ولغرض منع الظواهر السلبية الحاصلة او التي بالامكان حصولها مستقبلا، تقرر: غلق منطقة الصدور وضفة النهر من الساعة الثانية عشرة ليلا وحتى الساعة الثامنة صباحا".

كما تضمنت التوجيهات: منع المشروبات الكحولية منعا باتا في المنطقة، ومنع حمل الاسلحة النارية والبيضاء، ومنع السباحة في نهر ديالى ونهر مهروت لسرعة المياه وحفاظا على ارواح المواطنين، ومنع الفرق الموسيقية الصاخبة في منطقة العوائل باستثناء الفرق الفلكلورية والتراثية".

وفيها: احترام الذوق العام بما يخص الملابس وعدم السماح للشباب بالظهور بمظهر العري"، مبينا "يتم تقديم طلب الى الادارة المحلية من قبل فرق التخييم لاستحصال الموافقات الادارية والامنية".

وشهدت منطقة الصدور السياحية، حالات غرق متتالية طيلة الأيام الماضية، وخصاة بعد ارتفاع مناسيب المياه مؤخرا، وتحولها لوجهة سياحية للعائلات من مختلف المحافظات.