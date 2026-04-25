ديالى تمنع السباحة في الصدور والأنهار الرئيسة

شفق نيوز- ديالى

أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم السبت، إصدار توجيهات مباشرة إلى الشرطة النهرية بمنع السباحة في ناظم الصدور، حرصاً على أرواح المدنيين وتفادياً لتكرار حالات الغرق.

وقال الكروي، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن التوجيهات شملت أيضاً نقاط الشرطة النهرية على نهر ديالى وباقي الأنهار الرئيسية، لاعتماد الإجراءات ذاتها ومنع السباحة، ولا سيما مع ارتفاع مناسيب المياه وقوة التيارات، ما يزيد من احتمالات الغرق بشكل كبير.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة المواطنين، خصوصاً الأطفال والشباب، داعياً العوائل إلى التعاون مع التوجيهات لتجنب المزيد من الحوادث المؤلمة.

ويأتي القرار بعد ساعات من العثور على جثة رجل دين، هو إمام وخطيب جامع السبطين أبو أنور الزهيري، في منطقة الصدور بمدينة بعقوبة، بعد غرقه يوم أمس خلال رحلة سياحية.