ديالى تمدد فترة الترشيح لمناصب رؤساء الوحدات الادارية

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، تمديد فترة الترشيح لمناصب رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة شهرا إضافيا.

وقال نائب رئيس مجلس ديالى سالم التميمي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن"المجلس قرر بجلسته العاشرة اليوم تمديد فترة التقديم للترشيح على مناصب رؤساء الوحدات الإدارية لمدة شهر إضافي نتيجة عدم تقدم أي مرشح لبعض الوحدات فضلا عن تأخر تقديم الملفات والسيرة الذاتية للآخرين".

وأضاف أن "المجلس مدد فترة الترشيح لاتاحة الفرصة لتقديم المرشحين لملفاتهم ومناقشتها بطريقة مهنية في مجلس المحافظة".

وأشار الى أن" اختيار رؤساء الوحدات الادارية سيكون وفق الكفاءة الادارية والعلمية ومعايير المهنية، وفيما يخص حقوق الكورد ستكون محفوظة باعتبارنا جميعا ممثلين عن كافة شرائح وقوميات ومذاهب محافظة ديالى".