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ديالى تلجأ إلى دربنديخان لتقليل حدة أزمة المياه

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-25T15:41:27+0000
ديالى تلجأ إلى دربنديخان لتقليل حدة أزمة المياه

شفق نيوز / أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، يوم الاثنين، الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من أجل التعاون لإطلاق الحصص المائية من دربنديخان باتجاه أنهر المحافظة.

جاء ذلك خلال ترؤس التميمي وفداً يضم نائبه الأول، وقائممقام خانقين، ومدير الموارد المائية بالمحافظة، ولقاء مشرف إدارة گرميان جلال نوري، بحضور مدير سد دربنديخان ومدير الموارد المائية في گرميان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش الحضور، بحسب البيان، مجمل تفاصيل أزمة المياه، التي تمر بها محافظة ديالى، والتنسيق لإطلاق المياه باتجاه أنهر المحافظة، واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنسيقية للتعاون على إطلاق الحصص المائية من دربنديخان باتجاه أنهر ديالى.

وقال التميمي وفقاً للبيان، إن "اللجنة ستباشر عملها قريباً من أجل حل كل الاشكالات وكذلك التعاون على رفع التجاوزات عن الأنهر".

والجفاف الذي يعصف بمحافظة ديالى منذ عامين، يعود إلى سوء إدارة ملف الموارد المائية من قبل الحكومة الاتحادية وسوء إدارة الخزين المائي في بحيرة حمرين، (أكبر خزان مائي) في ديالى، إلى جانب إقدام الجانب الإيراني على قطع الأنهر والجداول وحجب مياه السيول خلال الموسمين الأخيرين، بسبب حاجة الجانب الإيراني للمياه وعدم وجود تفاهمات واضحة مع الجانب العراقي حيال ملف المياه المشتركة.

وباتت تهدد هذه الأزمة بنزوح عشرات القرى الزراعية وهلاك عشرات الآلاف من الدوانم والبساتين المثمرة، إضافة إلى إلغاء الخطط الزراعية، فضلاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالثروة الحيوانية بشتى جوانبها.

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