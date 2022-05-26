ديالى تلتحق بمحافظات عراقية باتخاذ إجراءات من القرود وتحظر دخول الحيوان

شفق نيوز/ اكدت محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن تحوطات احترازية لمواجهة مرض جدري القرود اسوة بمحافظات عدة.

وقالت مديرة المستشفى البيطري في ديالى ابتسام علي جاسم لوكالة شفق نيوز، ان دائرتها واستنادا إلى كتاب وزارتي الصحة والزراعة بمنع دخول القرود من دول الجوار بدأت بإجراءات مراقبة محكمة في عموم مداخل المحافظة وبالتنسيق مع الحكومة المحلية والسلطات الأمنية لمنع دخول القرود من المنافذ الحدودية والمنافذ الاخرى مع المحافظات.

وأضافت أن السلطات المختصة تواصل مراقبة أسواق الحيوانات ومنع تداول القرود في الأسواق المحلية، مشيرة الى أن ديالى بعيدة عن مرض جدري القرود إلا أنه تم اتخاذ التحوطات والإجراءات احترازية بعد تسجيل إصابات في دول مجاورة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنه تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة، و28 حالة يشتبه في إصابتها بجدري القرود من 12 دولة عضوا لا يتوطن فيها الفيروس ورُصدت حالات إصابة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإسرائيل، ما أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس.

ويعد مرض جدري القرود من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا.

وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبيًا من خلال تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة.

ويمكن أن ينتقل الفيروس من خلال ملامسة البثور الجلدية أو لعاب شخص مصاب، وكذلك من خلال المخالطة والاستعمال المشترك للفراش أو المناشف.