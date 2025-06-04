الأنبار وديالى تلتحقان بعطلة الخميس

شفق نيوز/ أعلن محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد.

وذكرت المحافظة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة ليوم غد الخميس الموافق 2025/6/5 وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأيضا، وجّه محافظ الأنبار محمد نوري، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة يوم غد الخميس، تزامناً مع حلول يوم عرفة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحافظ، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ الأنبار وجّه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس، بمناسبة يوم عرفة، وحرصاً على تمكين الموظفين من أداء الشعائر الدينية والاستعداد لعيد الأضحى".

وأشار البيان إلى أن "هذا التوجيه يأتي ضمن اهتمام الحكومة المحلية بالمناسبات الدينية، ومراعاة لخصوصية هذا اليوم المبارك في قلوب المواطنين".

وأمس، أعلنت محافظتا النجف والبصرة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل.

وكان رئيس مجلس محافظة كربلاء قاسم علي اليساري، أعلن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم الخميس المقبل، بمناسبة زيارة يوم عرفة وحلول عيد الأضحى.

وفي ذي قار، أعلن رئيس مجلس المحافظة عزة عودة الناشي، أن المجلس صوّت بالأغلبية على قرار تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في إحياء مراسم يوم عرفة في كربلاء.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي قد قرر أن تكون عطلة عيد الأضحى ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 6 حزيران وحتى يوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 11 و12 من الشهر الجاري، كما قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 15 حزيران بمناسبة عيد الغدير.