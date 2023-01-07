ديالى تلاحق شركات "الاحتيال والنصب الالكتروني" وتوجه رسالة للمواطنين

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في ديالى، يوم السبت، اعتماد آليات أمنية محكمة لملاحقة ومحاربة شركات "النصب والاحتيال" التي تحاول استغلال المواطنين بمشاريع وأبواب مختلفة.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله احمد الحيالي لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة بعقوبة وبالتنسيق مع الاجهزة الاستخبارية شرعت بآليات وخطط لملاحقة ومنع عمل شركات النصب والاحتيال التي تمارس عمليات غير قانونية في مجالات منح القروض أو الترويج لتعيينات وهمية أو استغلال المواطنين ماليا إلى جانب عقود اللجوء والعمل في دول اجنبية عبر أدوات النصب الالكتروني لسرقة الرواتب أو سلب اموال المواطن".

واشار الحيالي الى ان "الجهات الحكومية والامنية تلقت خلال الفترات الماضية عشرات الشكاوى حيال عمليات نصب واستغلال للمواطنين غير قانونية"، لافتا الى ان "الشركات أو الجهات المحتالة غالبا ما تستغل مواقع التواصل الاجتماعي والأبواب الالكترونية لممارسة مخططاتها المشبوهة".

ودعا الحيالي المواطنين الى "التعاون المعلوماتي مع الاجهزة الامنية والحكومية بالإبلاغ عن أي شركات أو جهات او شركات مشبوهة او حالة نصب لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم". وبرزت في ديالى وعدة محافظات شركات وجهات تمارس أعمال الاحتيال والنصب في مجالات التعيينات والقروض أو العمالة في دول خارجية أو الهجرة غير الشرعية.