ديالى تكشف عن أبرز المشاريع التي ستنفذ خلال هذا العام

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة ديالى نزار اللهيبي، يوم الجمعة، عن أبرز المشاريع الخدمية التي ستنفذ خلال العام الجاري 2025.

وقال اللهيبي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك خطة حكومية لتنفيذ عدة مشاريع خدمية واستراتيجية ستنطلق هذا العام وتم إبلاغ الدوائر الحكومية لاعداد كشوفات مشاريع حيوية لمختلف المناطق لاسيما مدينة بعقوبة"، لافتا الى أن"بعض المشاريع مهمة وسينعكس تنفيذها على واقع المحافظة بشكل إيجابي".

وأضاف أن "أبرز المشاريع التي ستنطلق هذا العام هي انشاء مجسر في منطقة 7 نيسان في قلب بعقوبة لتخفيف الازدحامات التي تشهدها المنطقة المذكورة وهي تعتبر عقدة كبيرة يعاني منها السكان منذ سنوات، فضلا عن تطوير الطريق السياحي من جنوب بعقوبة باتجاه العاصمة بغداد لاختصار الوقت والحد من الاعتماد على طريق كركوك بغداد الدولي".

وأشار الى أن "عام 2024 شهد البدء بتشييد 5 مستشفيات في مناطق متفرقة وهذا العام سيتم تنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات لاسيما الصحة والطرق والتربية عبر بناء عشرات المدارس إنهاء مشكلة الدوام المزدوج ومعالجة نقص الأبنية المدرسية والصحية".