ديالى تكشف حصيلة ضحايا الحوادث المرورية للربع الأول من العام الحالي

شفق نيوز/ كشفت دائرة صحة ديالى، يوم الأحد، احصائيات الحوادث المرورية وما خلفته من ضحايا ومصابين خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وقال مدير اعلام دائرة صحة ديالى، فارس خضير العزاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "الربع الأول من العام الحالي شهد 1539 حادثاً مرورياً للعجلات و196 حادثاً آخر للدراجات النارية".

وبين ان "اجمالي الوفيات لجميع الحوادث المرورية بلغ 45 ضحية بينهم نساء وأطفال، الى جانب إصابة العشرات بجروح متفاوتة في عموم المحافظة".

وأوضح العزاوي ان "أسباب الحوادث المرورية وتصاعدها يعود الى اهمال قواعد السلامة المرورية او بسبب منظومة الطرق في عموم المحافظة".