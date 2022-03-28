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ديالى تكشف اخر احصائيات لملف النازحين بعد احداث داعش

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-28T09:22:17+0000
ديالى تكشف اخر احصائيات لملف النازحين بعد احداث داعش

شفق نيوز/ كشفت دائرة الهجرة والمهجرين في ديالى، يوم الاثنين، عن اخر إحصائية لملف النازحين في المحافظة.

وقالت مديرة الدائرة، ابتهال محسن الدايني، لوكالة شفق نيوز، ان "ملف النزوح خلال احداث تنظيم القاعدة اغلق نهائيا، فيما بلغ عدد النازحين بعد احداث تنظيم داعش 26 ألفاً و874 اسرة, منها 7632 اسرة لم تسجل عودة لمناطقها حتى الان لاسباب مختلفة منها التكيف المعيشي او عدم وجود الظروف الخدمية او الأمنية الملائمة للعودة".

وأشارت الى "وجود اكثر من 300 اسرة نزحت خلال احداث المقدادية في قرية نهر الامام في تشرين الاول 2021 ولم تعد حتى الان، إضافة الى اكثر من 2000 اسرة نزحت من حوض الوقف شمال شرق بعقوبة بسبب الحوادث والظروف الأمنية ولم تعد الى مناطقها حتى الان".

وتسببت الحوادث الأمنية والطائفية في ديالى منذ 2005 ولغاية 2014 بنزوح عشرات الاف الاسر من مناطقها الى اخرى مناطق في ديالى وخارجها وإقليم كوردستان ومخيمات النزوح في خانقين شمال شرقي المحافظة.

وما زال ملف النازحين في ديالى لم يعالج او يحسم بشكل تام بسبب الظروف الأمنية والتردي الخدمي الذي لحق بمناطق التوتر والنزوح.

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