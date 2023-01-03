ديالى تقنن اطلاقات نهر استراتيجي عوضته الأمطار

شفق نيوز/ افاد مسؤول حكومي في ديالى، يوم الثلاثاء، بخفض وتقنين اطلاقات نهر العظيم الممتد بين مع صلاح الدين بعد الامطار الغزيرة التي روت المساحات الزراعية.

وقال مدير ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة عبد الجبار احمد العبيدي لوكالة شفق نيوز، ان الامطار اسهمت بارواء جميع مساحات الخطة الزراعية في الناحية والبالغة 20 الف دونم ما دفع ادارة سد العظيم الى خفض وتقنين الاطلاقات المائية من 9 الى 6م3 نحو نهر العظيم لانتفاء الحاجة للمياه حاليا ومنع هدر المياه وخزنها لتأمين الاحتياجات المستقبلية.

واكد العبيدي ان المخزون الحالي لسد العظيم ارتفع بمقدار 70مليونا م3 ليصل الى اكثر من 340 مليونا م3 فيما تبلغ الطاقة التخزينية الكاملة للسد مليارا و500 مليون م3.

واشار الى ان الامطار الاخيرة لم تسهم بزيادة مخزون سد العظيم الذي يستقبل موجات الامطار والسيول القادمة من محافظات كركوك والسليمانية والتي شهدت مؤخرا امطارا قليلة ومتوسطة.

ويقع سد العظيم على نهر العظيم، 133 كلم شمال شرق بغداد، ضمن محافظة ديالى في العراق، وهو من مشاريع الري للسيطرة على فيضان نهر العظيم، وتأمين كميات المياه اللازمة لري المساحات المزروعة في حوض العظيم، وكذلك يستفاد منه في توليد الطاقة الكهربائية.

وامتلأ السد في نيسان 2019 ولأول مرة منذ انشائه عام 1999، وعبرت المياه من المسيل المائي للسد، بعد وصول الخزن في السد الى مليار و600 مليون م3.