ديالى تقلص الدوام الرسمي بسبب ارتفاع الحرارة

شفق نيوز- ديالى

قرر محافظ ديالى عدنان الشمري، يوم الاثنين، تقليص الدوام الرسمي في جميع دوائر ومؤسسات المحافظة ساعة واحدة يومياً طوال شهري تموز وآب، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأظهر أمر إداري صادر عن محافظ ديالى، تنشره ادناه وكالة شفق نيوز، تقليص الدوام الرسمي في جميع دوائر ومؤسسات المحافظة ساعة واحدة من نهاية الدوام الرسمي طوال شهري تموز وآب 2026.

ونص الأمر على أن القرار جاء استناداً إلى الصلاحيات المخولة للمحافظ، وبالنظر إلى ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.

وتشهد البلاد، ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة التي اقتربت من حاجز الـ50 درجة مئوية.