ديالى تقر الخطة الزراعية الشتوية بنسبة 40% بسبب الموقف المائي

شفق نيوز/ كشف مديرية زراعة ديالى، يوم الثلاثاء، عن الخطة الزراعية الشتوية مبدئيا بنسبة 40% بسبب الموقف المائي، مؤكدة الخطة قابلة للزيادة حسب التغييرات المائية.

وقال مدير اعلام الدائرة محمد جبار المندلاوي لوكالة شفق نيوز، ان "الخطة الشتوية الاولية تضمنت 158 الف دونم لمحاصيل الحنطة والشعير والخضراوات، مبينا أن 56 الف دونم للحنطة تُروى بالآبار ، وأكثر من 73 الف دونم تُروى بطريقة السيح، واكثر من 92 الف دونم تعتمد على الأمطار "الزراعة الديمية" فيما خصصت 32 الف دونم من الشعير للزراعة الديمية.

واكد ان، الخطة قابلة للتغيير بحسب الموقف المائي خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى ان خطط المواسم الماضية الشتوية وقبيل ازمة الجفاف تتجاوز 500 الف دونم.

وتسببت ازمات الجفاف وشح المياه بخفض خطط ديالى للزراعة الشتوية الى النصف او الاقل خلال الاعوام الثلاث الماضية والغاء الخطط الصيفية بشكل تام.

واتفقت وزارة الموارد المائية والزراعة، يوم 20 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، على زراعة 5.5 ملايين دونم للموسم الشتوي المقبل 2023 - 2024.

وقالت وزارة الموارد المائية في بيان، إنها تناقشت مع الزراعة الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2023-2024 وتضمن الاجتماع عرض للوضع المائي في البلد من ناحية الخزين في السدود العراقية وتوقعات الارصاد للفترة المقبلة، وتم الاتفاق على إقرار خطة زراعية تبدأ من 1-10-2023 وكالاتي:

1- زراعة 1.5 مليون دونم على المياه السطحية.

2- زراعة 4 ملايين دونم على المياه الجوفية.

اضافة في الاستمرار بتأمين المياه للاحتياجات الأخرى بالنسبة للاستخدمات المدنية والبيئية وسقي البساتين بمساحة 1.1 مليون دونم.

كذلك تمت التوصية على ضرورة التعاون بين الوزارتين لإنجاح الموسم الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ومنع التجاوزات. بمختلف أنواعها، وفقا للبيان.

وكان العراق قد حدد مساحة تجاوزت 5 ملايين دونم للموسم الزراعي الشتوي الماضي 2022 - 2023 رغم انحسار كميات المياه بسبب قلة الاطلاقات الواردة من دول الجوار لنهري دجلة والفرات إضافة إلى قلة تساقط الأمطار واستمرار الجفاف لثلاثة مواسم متتالية.