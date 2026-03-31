ديالى تقترب من امتلاء سدودها بالكامل بعد موجة الأمطار

شفق نيوز- ديالى

أعلن محافظ ديالى عدنان الشمري، يوم الثلاثاء، قرب امتلاء كافة سدود المحافظة بسبب موجة الأمطار الأخيرة.

وقال الشمري، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "خزين بحيرة حمرين البالغة طاقتها مليارين و400 مليون متر مكعب وصلت الى قرابة مليارين و200 مليون متر مكعب، فيما امتلأ سد الوند البالغة طاقته 37 مليون بلغت 40 مليون، كما وصل خزين سد العظيم البالغة طاقته مليار و600 مليون الى مليار و200 مليون".

وأضاف أن "هناك خطة لتصريف المياه عبر الانهر والجداول بشكل منظم لضمان عدم حدوث فيضان في حمرين حال تدفق سيول وامطار جديدة، كما نطمئن السكان بأننا لن نسمح بأي هدر لكميات المياه في المحافظة".

وكانت مديرية الموارد المائية في ديالى، قد أعلنت السبت الماضي، السيطرة على تدفق السيول الناجمة عن موجة الأمطار، فيما وجّهت تحذيراً للسكان لاتخاذ إجراءات احترازية، بعد رفع إطلاقات نهر ديالى إلى أربعة أضعاف عمّا كانت عليه سابقاً.

ويأتي الحادث بعد موجة أمطار وسيول ضربت خانقين ومناطق شرق ديالى خلال الأيام القليلة الماضية، إذ شهدت المدينة هطول المطر يومي 26 و27 آذار، اندفعت من المرتفعات الإيرانية باتجاه خانقين وقزانية ومندلي، مع امتلاء ستة أودية حدودية شرق المحافظة.