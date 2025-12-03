ديالى تفقد 400 ميغاواط من الكهرباء بسبب حريق في المحولات

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، بفقدان منظومة الطاقة الكهربائية في المحافظة 400 ميغاواط بسبب حريق التهم محولات في احدى المحطات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "ساعات تجهيز التيار الكهربائي تشهد تراجعاً منذ ساعات الصباح الأولى في مناطق محافظة ديالى بسبب فقدان 400 ميغاواط من الحصة الداخلة للمحافظة".

وأضاف أن "التراجع في ساعات التجهيز جاء على خلفية اندلاع حريق التهم محولات القدرة في محطة ديالى التحويلية 400 kva التابعة لشبكات نقل الطاقة فجر اليوم".

وأشار المصدر، إلى أن "الفرق الفنية والهندسية باشرت عمليات صيانة المحولات في المحطة بهدف إعادة العمل بها واستقرار التيار الكهربائي".