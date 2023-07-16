ديالى تفتح 41 مركزاً وعشرات الفرق الجوالة لتسجيل وتحديث سجلات الناخبين

شفق نيوز/ اعلن مكتب ديالى الانتخابي، يوم الأحد، فتح 41 مركزا لتسجيل الناخبين وتحديث سجلاتهم الى جانب تسيير 83 فرقة جوالة في عموم المحافظة استعداداً للانتخابات المحلية المقبلة.

وقال مدير شعبة الاعلام في مكتب ديالى الانتخابي سلام مهدي مراد لوكالة شفق نيوز، إن "مراكز التسجيل وزعت في جميع الوحدات الإدارية إلى جانب 83 فرقة جوالة للمناطق البعيدة عن مراكز التسجيل او لاسباب اخرى لتسجيل الناخبين وتحديث سجلات المشمولين الجدد بالاقتراع الانتخابي".

وبين مراد أن "أعداد الناخبين المقرر مشاركتهم في الانتخابات المحلية بديالى بلغ مليوناً و188 ألفا و81 ناخبا في عموم المحافظة".

واعلن مراد عن "إطلاق حملات توعوية وتثقيفية حيال تسجيل الناخبين وتحديث بياناتهم عبر بوسترات وفلكسات و منشورات متنوعة لحث المواطنين على التحديث والتسجيل استعدادا للانتخابات المحلية القادمة".

وقررت الحكومة العراقية اجراء الانتخابات المحلية في كانون اول من العام الحالي بعد 10 سنوات من الانتخابات السابقة وما تلاها من تجميد لمجالس المحافظات عام 2019.