ديالى تفتح تحقيقاً واسعاً بمقابر جماعية كشفتها مواقع التواصل.. فيديو

شفق نيوز/ اعلن مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق وتنسيق واسع مع السلطات الأمنية للوصول الى مقبرة جماعية ظهرت على ضفاف النهر وتداولتها مواقع التواصل دون الاستدلال الى موقعها.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي المجمعي لوكالة شفق نيوز، إن "مكتبه يواصل التحري والبحث للوصول الى مصدر مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيه اثار مقبرة جماعية على ضفاف وداخل نهر ديالى بعد جفافه".

وأكد المجمعي، "فتح تنسيق مع السلطات الأمنية للوصول الى مصدر الفيديو واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح ونبش المقابر الجمناعية وفق الضوابط القانونية المعتمدة".

وكشف عن "ظهور مقبرة أخرى في ناحية خان بني سعد جنوب غرب بعقوبة الا ان ان عدم ظهور المخبر عن المقبرة ورفضه الادلاء باي معلومات حيالها حال دون الوصول اليها واكتشافها حتى الان.

ولم يستبعد المجمعي وجود ضحايا للارهاب في المقابر الجماعية المتداولة مجددا تأكيده على فتح تنسيق وتواصل مكثف مع الأجهزة الأمنية للوصول الى أماكن المقابر الجماعية او الأشخاص المخبرين عنها.

وخلفت احداث الحرب مع تنظيما القاعدة وداعش عشرات المقابر الجماعية لم يكتشف الكثير منها لاسباب امنية او غياب عمليات البحث والتحري .

واعتمدت الحكومة العراقية عام 2015 إجراءات جديدة للتعامل مع المقابر الجماعية وفق ضوابط تنسيقية بين السلطة القضائية ومؤسسة الشهداء وحقوق الانسان والصحة والدوائر الأمنية.