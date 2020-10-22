ديالى تغلق طوعياً مخيمات النازحين في خانقين نهاية العام الحالي

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في ديالى، يوم الخميس، اغلاق مخيمات النازحين في قضاء خانقين، شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة، نهاية العام الحالي تنفيذاً لقرار اصدره رئيس الوزراء.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، في وقت سابق وبناءً على اوامر من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قرب إغلاق خمسة مخيمات للنازحين في محافظتي بغداد وديالى.

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في خانقين علي غازي اغا، لوكالة شفق نيوز، إن دائرته وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين تعملان على اغلاق مخيمات النازحين "الوند 1، والوند2" نهاية العام الحالي وبشكل طوعي وليس اجباري بسبب عدم جاهزية الكثير من المناطق المدمرة جراء الارهاب لعودة نازحيها الى جانب انعدام المقومات الخدمية والمعيشية".

وكشف آغا عن برنامج شامل لعقد لقاءات موسعة مع العوائل النازحة في مخيمات خانقين وبحث سبل العودة او ايجاد حلول انسانية واجتماعية ملائمة وانهاء المعاناة الانسانية للأسر النازحة منذ سنوات عدة، لافتاً إلى تفاوت رغبات الاسر النازحة بالعودة الى مناطق سكناها لأسباب وظروف متعددة.

وبين أن خانقين تضم اكثر من 700 اسرة نازحين موزعين في مخيمي النزوح "الوند 1 والوند2"، مشيراً إلى أن 20% منهم عادوا الى مناطق سكناهم.

يذكر ان اكثر من 18 الف اسرة نزحت من مناطق العظيم والمقدادية والسعدية وجلولاء والمنصورية ابان احداث داعش عام 2014، عادت منها اكثر من 15 الف اسرة، فيما لازالت الاسر الاخرى طور العودة او ترفض العودة بسبب التكيف المعيشي او اسباب وموانع امنية وعشائرية.