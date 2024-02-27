ديالى تغرق بظلام دامس بعد خروج خطوط الكهرباء الإيرانية عن الخدمة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية كهرباء ديالى، يوم الثلاثاء، بخروج الخطوط المستوردة من إيران عن الخدمة وتراجع ساعات التجهيز في المحافطة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "خطوط الكهرباء الايرانية ميرساد وسربيل زهاب المجهزة لمعظم مناطق محافظة ديالى بالتيار الكهربائي توقفت عن العمل وخرجت عن الخدمة من المصدر بلا معرفة الأسباب".

وأضاف أن "خروج الخطوط الايرانية عن الخدمة تسبب بتراجع ساعات التجهيز في المحافظة الى ساعتين تشغيل مقابل ساعتين قطع ببعض المناطق، فيما غرقت بعض المناطق أبرزها خانقين بظلام دامس إثر انقطاع التيار الكهربائي عنها بشكل تام لاعتمادها على الخطوط الايرانية".

وأشار المصدر الى أن "ديالى تعتمد حالياً على الخطوط الوطنية وهي تجهز بعض المناطق بساعات قليلة"، لافتا إلى أن "الطاقة المتوفرة حاليا لا تتجاوز 600-700 ميغاواط في حين تحتاج المحافظة 1000 الى 1800 ميغاواط من مجموع طاقة الخطوط الوطنية والخطوط الايرانية".