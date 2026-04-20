ديالى تعيد أكثر من 10 آلاف طالب متسرب إلى مقاعد الدراسة

أعلنت مديرية تربية محافظة ديالى، اليوم الاثنين، إعادة أكثر من 10 آلاف طالب متسرب ومنقطع إلى مقاعد الدراسة خلال العام الدراسي الحالي.

وقال المتحدث باسم تربية ديالى، عمار العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن الطلبة العائدين توزعوا على المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح أن إعادة الطلبة جرت عبر جولات ميدانية بمشاركة المختارين والكوادر التربوية داخل المناطق السكنية، إلى جانب لقاءات مع عوائل الطلبة لحثهم على إعادة أبنائهم إلى المدارس، فضلاً عن حملات توعوية في المناطق العامة وعبر المساجد.

وفي السياق، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان هيثم رائد، لوكالة شفق نيوز، إن عودة الطلبة المتسربين تعكس جهداً حكومياً واضحاً، إلا أن الأرقام تمثل من تم الوصول إليهم فقط، فيما قد يكون هناك آلاف آخرون خارج المتابعة.

وأضاف أن مشكلة التسرب ما تزال قائمة، وأن ما تحقق يمثل جزءاً من الحل، مشيراً إلى أن استمرار بعض الطلبة في الدراسة قد يرتبط بتحسن أوضاعهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية.

ودعا، الجهات المعنية إلى توفير بيئة ملائمة تدعم استمرارية الطلبة في التعليم، وتقديم تسهيلات تشجعهم على البقاء في مقاعد الدراسة.