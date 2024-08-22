ديالى تعيد فتح الطرق المغلقة ضمن خطة الزيارة الأربعينية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بإعادة فتح جميع الطرق المغلقة في المحافظة ضمن خطة تأمين أفواج زوار الأربعينية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تمت إعادة فتح الطرق المغلقة بسبب خطة الزيارة في ديالى، وأبرزها طريق بغداد - كركوك الدولي بشكل كامل وعادة حركة السير بشكل طبيعية بعدما كان مغلقاً من تقاطع الخالص باتجاه بغداد".

وأضاف "كما تم إعادة فتح الطريق الدولي إيران - خانقين - المقدادية - بعقوبة باتجاه بغداد أيضا بشكل كامل".