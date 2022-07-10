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ديالى تعيد الحياة لأكثر من 100 ألف نسمة و10 آلاف دونم من البساتين

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-10T15:24:18+0000
ديالى تعيد الحياة لأكثر من 100 ألف نسمة و10 آلاف دونم من البساتين

شفق نيوز/ اكدت مديرية الموارد المائية في ديالى، اليوم الاحد، نجاح المراحل الأولى من حملات رفع التجاوزات على نهر خريسان الحيوي "شريان بعقوبة" لتأمين المياه للبساتين ومناطق حزام بعقوبة.

وقال مدير الدائرة مهند علي المعموري لوكالة شفق نيوز، إن فرق وكوادر الموارد المائية وقوات الأمن شرعت بحملة منذ عدة أيام لرفع التجاوزات على نهر خريسان في المناطق الممتدة من أطراف ابي صيدا  شمال شرق بعقوبة وصولا الى اطراف مناطق بعقوبة واثمرت عن رفع أكثر من 60 تجاوزا، مؤكدا نجاح المرحلة الاولى من الحملة.

واشار المعموري الى استمرار الحملة بعد عطلة العيد واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتجاوزين بالتنسيق مع ادارة المحافظة والسلطات الامنية، مبينا ان رفع التجاوزات اسهمت بتأمين المياه لأكثر من 100 الف نسمة في اطراف بعقوبة وناحية العبارة، ووصول المياه لاكثر من 10 الاف دونم من البساتين بعد مناشدات مستمرة لأصحابها خلال الاشهر الماضية.   

واعتبر المعموري مشاكل التجاوزات على الانهر والجداول  افة اشد خطرا من الجفاف وشح الايرادات المائية ومصادرة لجهود ومشاريع وزارة ودائرة الموارد المائية في ديالى في احتواء ومواجهة ازمة الجفاف وما اتخذته من إجراءات بديلة عززت نهري ديالى وخريسان "مصادر المياه" عبر مضخات مائية من مشروع ماء أسفل الخالص.

ودعا المعموري المواطنين والمزارعين الى الالتزام بحصص المياه وتقنين استخدامها ضمن الاحتياجات الأساسية  للخروج من الازمة المالية  الخانقة التي تعانيها ديالى.

وتسبب الجفاف المتزايد في ديالى أدّى إلى هجرة للفلاحين والمزارعين من المناطق الريفية إلى مركز المدينة، وبيع المواشي في ظل استمرار شحّ المياه، وعدم توصل الحكومة العراقية إلى حلول بشأن أزمة المياه.

وتعد ديالى الاكثر تضررا من الجفاف بين المحافظات العراقية العراق منذ اكثر من عامين من  موجة جفاف شديدة، جرّاء قطع إيران عدداً من روافد الأنهار وتحويل مجرى أخرى ومنعها من دخول الأراضي العراقية، الى جانب انحسار الامطار وانعدامها.

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